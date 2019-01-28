شرعت ادارة الجمارك بولاية شمال دارفور في استئناف عملية التخليص الجمركي للمركبات التي تمت حصرها وحجزها مؤخرا بواسطة قوات ادارة مكافحة التهريب وتلك التي لم تستكمل اجراءاتها من قبل ،وكشف العقيد شرطة حقوقي ضياء الدين عبدالرحمن ابراهيم مدير ادارة الجمارك بشمال دارفور ان الاجراءات الجمركية للمركبات المحجوزه قد استؤنفت منذ اكثر من اسبوع بصدد تخليص المركبات التي حصرها وحجزها موخرا بالنقاط الجمركبة بولاية شمال دارفور ، مؤكدا ان المركبات المستهدفة في هذه المرحلة تتجاوز الخمس الف ومائتين مركبة وان الاجراءات الجمركية تمضي علي قدم وساق وبصورة جيدة وفق النطام الالكتروني المعمول به عالميا (الاتيكودا ) ،واعلن مدير ادارة جمارك شمال دارفور العقيد شرطة حقوقي ضياء الدين عبدالرحمن انه تم التصديق للولاية بميناء جاف شرق مدينة الفاشر للتصدير وتسهيل التجارة الحدودية والتجارة الحرة بالولاية ، ممايساهم بشكل فاعل في تنشيط وانعاش الحركة التجارية بشمال دارفور، وفي السياق اشاد مدير ادارة الجمارك بشمال دارفور بالتعاون والتنسيق المحكم مع وزارة المالية والقوي العاملة بالولاية ، مبينا ان البرتكول التجاري الذي تم توقيعة موخرا سيساهم في تنشيط وتفعيل تجارة الحدود وفتح افاق جديده للاستثمار ، مشيرا الي ان العمل في النقاط الجمركية التي تم اختيارها موخرا بالولاية سيبدأ قريبا بكل من محطة مليط الجمركية والمالحة وكتم والطينة وستعمل النقاط الجمركية الجديدة علي تفعيل دور التجارة الحدودية مع دول الجوار ويعزز من تحسين الاقتصاد الكلي للبلاد .

كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك بشمال دارفور تشرع في تخليص اكثر من خمسة الف مركبة محجوزة بالحظائر الجمركية بالولاية الفاشر : صديق تبن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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