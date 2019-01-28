البشير يعلن تمديد وقف اطلاق النار بولاية جنورد كردفان

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير ، تمديد وقف اطلاق النار في ولاية جنوب كردفان.

وتحاشى البشير، لدى مخاطبته اليوم "الاثنين" الحشد الجماهيري بمدينة كادوقلي، بمناسبة العيد القومي للشهيد، الاشارة الى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال البشير الذي ظهر مرتديا الزي العسكري، همنا ان يعود السلام الى الولاية، وتابع:" سندفع اي ثمن مقابل السلام".

وحيا مواطني الولاية الذين قال انهم رفضوا زعزعة الاوضاع في المنطقة، وافشلوا كل المخططات لتحويلهم الى نازحين ولاجئين .

وتعهد البشير بالاسترار في التنمية وتوفير العلاج والمعاش الكريم لكل اسر الشهداء.

وتعتبر زيارة البشير الى ولاية جنوب كردفان رابع زيارة له داخل البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني.

وتشهد ولايات ومدن السودان احتجاجات واسعة، تطالب برحيل الرئيس البشير، وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى وآلاف المعتقلين.