دميتري بيسكوف: عمل المدربين الروس في السودان قانوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، يوم الإثنين، إن عمل المدربين الروس في دولة السودان قانوني وعلى أساس اتفاق مع سلطات البلاد، وأضاف أن أولئك المدربين يعملون منذ فترة طويلة، وأن الأمر تم في إطار العلاقات الثنائية الروسية السودانية.

ولم يورد السكرتير الصحفي بحسب “سبوتنك” أي معلومات إضافية حول الأمر، وتابع قائلاً “بالنسبة للأمور الأخرى، لا أعتقد أن المعلومات تحتاج إلى نوع من الشرح المفصل”.

وسبق أن قالت الخارجية الروسية، الأربعاء الماضي، إن الشركات الأمنية الروسية في السودان هي شركات خاصة، لا تربطها رابطة بالحكومة الروسية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، تعليقاً على أنباء نشرت في وسائل إعلام بريطانية، واصفة إياها بـ”الوهمية”: “حسب معطياتنا، تعمل بالفعل في السودان شركات حراسة روسية خاصة، لا تمت بصلة لأجهزة الدولة. ووظيفتها محددة بتحضير الكوادر لقوات الأمن في السودان”.

وكانت السفارة الروسية في الخرطوم، أعلنت منتصف يناير الجاري، أن التأكيدات المزيفة لصحيفة تايمز البريطانية حول مشاركة “المرتزقة” من روسيا في قمع الاحتجاجات في السودان ما هي سوى فبركة إعلامية.

وكالات