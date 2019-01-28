والي جنوب كردفان يدعو المتمردين إلى العودة لحضن الوطن لإكمال المشروعات التنمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال والي جنوب كردفان، أحمد إبراهيم مفضل، إن الذين استغلوا الاحتجاجات الشعبية، بسبب الضائقة الاقتصادية، يهدفون لزعزعة الأمن والاستقرار والتخريب، وأضاف “إننا نقول تقعد بس”، وشدد على اكتمال العديد من مشروعات التنمية بولايته.

وامتدح مفضل خلال حشد جماهيري بمدينة كادوقلي يوم الإثنين، اهتمام رئاسة الجمهورية بمشروعات التنمية والإعمار بولاية جنوب كردفان، وأضاف أن ولايته آمنة ومستقرة، ولم تشهد أي احتجاجات، لأن إنسان المنطقة يعلم منطلقات الذين يريدون التخريب للسودان.

ودعا والي جنوب كردفان المتمردين إلى العودة لحضن الوطن لإكمال المشروعات التنمية ولإشاعة المحبة بين المكونات السكانية بالولاية، ممتدحاً مجهودات منظمة الشهيد في رعاية أسر الشهداء بالولاية وتقديم الخدمات لهم.

واستعرض والي جنوب كردفان مجهودات حكومته في إكمال الطريق الدائري الذي يربط كل محليات الولاية، بجانب العديد من المشروعات التنموية الأخرى.