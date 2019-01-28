تبادل البرامج في مجال بناء القدرات الطبية والصحية بين السودان والهند

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن السودان والهند العزم على تبادل البرامج في مجال بناء القدرات الطبية والصحية، والمقرر أن يبدأ العمل على تنفيذها خلال العام الجاري، كما أكدا على أهمية سبل ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، لدى لقائه الأحد بالقصر الرئاسي في الخرطوم، سفير جمهورية الهند بالخرطوم، رافندرا براسات جاسوال، أكد الحرص على تقوية وتعزيز العلاقات مع الهند بما يخدم المصالح المشتركة.
وأعرب جاسوال عن سعادته بلقائه مع النائب الأول لرئيس الجمهورية، ووصفه بالناجح والمثمر.
وأوضح في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول سبل ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تبادل البرامج في مجال بناء القدرات الطبية والصحية.
وتوقع السفير التطبيق الكامل لهذا البرنامج خلال العام الحالي، الذي سيجني ثماره البلدان.
شبكة الشروق
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