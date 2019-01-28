استمرار شكاوى شركات الطيران من الوقود والرسوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شكا مسؤول بإحدى شركات الطيران الداخلية فضل عدم ذكر اسمه لـ (السوداني)من ارتفاع أسعار الوقود والرسوم التي يتم تحصيلها من شركات الطيران، مشيراً إلى أنها تمثل أكبر المعوقات التي تعترض المجال، داعياً الحكومة لمعاملة الشركات المحلية بصورة منفصلة عن الشركات الأجنبية، وتحديد سعر مختلف للدولار إلى جانب توظيف فارق السعر من الشركات الأجنبية لتطوير صناعة النقل بالبلاد.

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