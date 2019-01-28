البرلمان: مشاعر أحمد

وجهت لجنة النقل والطرق بالبرلمان، وزير النقل باستصحاب نقابة العاملين بالميناء الجنوبي ضمن عملية التفاوض مع الشركة الفلبينية الموكل لها إدارة الميناء.

وأعلن رئيس اللجنة محمد أحمد الشايب، في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، تضامنه الكامل مع عمال الميناء، وكشف عن اجتماع مرتقب يجمع أكثر من 30 جهة لتسوية كافة المشكلات التي سيتضرر منها العمال.

مشيراً إلى أن اللجنة ستجتمع قريباً مع النقابة لسماع آرائها وستظل تتابع القضية للوصول لحلول. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة برلمانية تتدخل في قضية عمال الميناء الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.