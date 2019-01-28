بالفيديو.. شاهد عملية طباعة العملة السودانية الجديدة فئة المائة جنيه وتعرف على مواعيد طرحها

أكلمت المطابع السودانية عملها في طباعة العملة الجديدة فئة المائة جنيه سوداني وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، معتز موسى، الذي اطمأن على اكتمال طباعة فئة المائة جنيه الجديدة، والتي سيتم طرحها مع مرتبات يناير الجاري, وجدد موسى التأكيد على بدء الحل التدريجي لتوفير النقود مطلع فبراير المقبل.

وأشار موسى خلال زيارته، يوم الأحد، الشركة السودانية لمطابع العملة، يرافقه وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، ووزير الدولة بالإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، ومحافظ البنك المركزي، للبدء في طباعة فئة المائتي جنيه يوم الإثنين، مشيداً بالكفاءات الوطنية العاملة في الشركة.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء الأقسام المختلفة لمطابع العملة، وتعرف على مراحل طباعة الأوراق النقدية.

من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي، محمد خير الزبير، اكتمال طباعة فئة المائة جنيه، والبدء في عمليات طباعة فئتي المائتين والخمسمائة جنيه الجديدة.

على ذات الصعيد وبحسب موقع النيلين، قال مدير الشركة السودانية لمطابع العملة، صلاح محمد علي، إن الفئات الجديدة للعملة تتسم بميزات تأمينية عالية، وفقاً للمواصفات العالمية، مشيراً إلى أن الشركة السودانية لمطابع العملة تمتلك أحدث الماكينات الحديثة وهي الثالثة عالمياً من حيث امتلاك تقنيات طباعة العملة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)