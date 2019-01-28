مدرب الهلال الزعفوري في الامتحان الأخير

يجد التونسي اراد الزعفوري، المدير الفني للهلال نفسه في الامتحان الأخير، عندما يشرف على فريقه في مباراته أمام مضيفه الأهلي شندي حسب صحيفة قوون، مساء اليوم الاثنين في الدوري الممتاز، وتأتي هذه المقابلة بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق الأسبوع الماضي، على يد ضيفه مريخ الفاشر بهدف لهدفين، وقد فتحت هذه الخسارة أبواب الانتقاد على الزعفوري الذي أصبح مطالباً بقيادة الأزرق لتحقيق الفوز في شندي واستعادة الثقة إلى نفسه أو الخروج بالباب الكبير من البيت الأزرق.
أصوات بعض جماهير الهلال بدأت تتعالى بشأن الزعفوري الذي خرج الفريق على يده من دوري أبطال أفريقيا، أمام الأفريقي التونسي كما أن أداء الفريق لم يكن مقنعاً أمام موكورا الرواندي برغم من تأهله لمرحلة مجموعات الكونفدرالية.
استمرار الزعفوري على رأس الجهاز الفني للهلال، مرهوناً بفوزه اليوم على الأهلي شندي خاصة وأن هذه المقابلة تعتبر البروفة الأخيرة قبل استقبال أشانتي كوتوكو الغاني الأحد المقبل، في الجولة الأولى لمجموعات الكونفدرالية وأي نتيجة غير الانتصار، فإن المدرب التونسي سيتحول إلى مدرب عام مع تعيين مدير فني يقود الفريق في مرحلة مجموعات الكونفدرالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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