بشة: طلبوا عودتي ورفضت شروطهم.. لن أعتذر لأنني لم أخطئ..!

قال قائد الهلال محمد أحمد بشير بشة أن مجلس إدارة نادي الهلال ممثلاً في عدد من أعضاء المجلس طلب منه الحضور إلى اجتماع حسب صحيفة قوون، يوم أمس الأول وقال: لم أتردد في ذلك ذهبت لكي استمع إلى أقوالهم خلال الاجتماع، وقد طلبوا مني العدول عن القرار كاشفين عن رغبتهم في مواصلتي مع الفريق وبالمقابل طلبوا مني كتابة خطاب اعتذار ووقتها لم أوافق على ذلك الأمر لأنني لم أفعل شيئاً حتى اعتذر بل بمحض إرادتي أنا من تقدمت بخطاب الاعتزال، كما أنني اشترط أن أتوقف عن اللعب في فترة التسجيلات القادمة حال المواصلة فضلاً عن بعض التفاصيل التي لا أريد الحديث عنها وهي التي لا يستطيع المجلس تلبيتها، الذي يجب أن يعلمه الكل أنني لم أذهب لكي اجتمع بهم إنما هم من طلبوا الاجتماع بي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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