البشير يعلن وقف مفتوح لاطلاق النار لحين تحقيق السلام في جنوب كردفان

كأس الإتحاد الإنجليزي كريستال بالاس 2 x

18:00 0 توتنهام هوتسبير تشيلسي 3 x

20:00 0 شيفيلد وينزداي الدوري الإسباني الدرجة الأولى جيرونا 0 x

انتهت 2 برشلونة إسبانيول 1 x

21:45 4 ريال مدريد الدوري الإيطالي أتلانتا 3 x

16:00 3 روما تورينو 1 x

19:00 0 انتر ميلان لاتسيو 1 x

21:30 1 يوفنتوس الدوري الألماني بايرن ميونيخ 4 x

انتهت 1 شتوتجارت الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان 1 x

انتهت 1 رين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الفتح 2 x

14:20 0 القادسية الفيحاء 1 x

17:20 5 الهلال النصر x

19:20 أحد

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