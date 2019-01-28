استمرار الشكوى من الركود بسبب الكاش في الأسواق

أكد بعض تجار السلع الاستهلاكية ركود الأسوق وانعدام الكاش في الأسواق، لافتين إلى أن ظاهرة الكسر والبيع بالشيك انعكست على استقرار الأسعار.

وقال تاجر قطاعي بالسوق العربي غازي عمر، إن هنالك استقراراً ملحوظاً في أسعار السلع لفترة قرابة الشهر.

وأشار إلى ركود السوق نتيجة الاحتجاجات والتي أحدثت شللاً في حركتي البيع والشراء، مبيناً أن سعر كيلو العدس بلغ 85 جنيهاً، الأرز 60 جنيهاً للكيلو، مضيفاً أن سعر النشويات 450 جنيهاً للكرتونة أما سعر الكيس الواحد 25 جنيهاً، ولفت لدخول بعض أصناف السلع المصرية مما أدى لتراجع أسعار السلع المحلية.

وأضاف تاجر جملة فضل حجب اسمه أن سعر السكر المستورد 50 كيلو 1,250 جنيه و10 كيلو 255 جنيهاً وسعر سكر كنانة (50) كيلو (1,400-1,500) جنيه بالشيك والكاش، مضيفاً أن شاي الغزالتين (450) جراماً بسعر(150) جنيهاً أما سعر كرتونة الصلصة (600) جنيه وسعرالعلبة (50) جنيهاً ، فيما استقر سعر الصابون وزن (170)جراماً في (330)جنيهاً وسعر القطعة الواحدة (12)جنيهاً أما سعر الصابون وزن (110) جرامات فيبلغ سعر الكرتونة (210) جنيهات والقطعة الواحدة (7) جنيهات.

وأشار تاجر ببحري فضل أحمد إلى استقرار الأسعار نتيجة انعدام الكاش والركود الحاد بالأسواق، مبيناً أن سعر دقيق زادنا (17)جنيهاً للكيلو، موضحاً استقرار أسعار الزيوت عبوة (36)لتراً في (715)جنيهاً، مشيراً لظهور بعض السلع المصرية بعد طرحها بالأسواق ومنها المنظف كلوريكس (1) لتر بسعر (85)جنيهاً، أما سعر علبة اللفاشكيري (60) جنيهاً والقطعة بـ(7,5) جنيه.