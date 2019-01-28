كرامة: لا يوجد حظر للسلع المصرية في السودان

نفى وزير الصناعة والتجارة موسى كرامة، أن تكون هناك جهة تمنع استيراد السلع المصرية، خاصة وأن الوزارة أصدرت منشوراً بعد قرار رئيس الجمهورية مباشرة بالسماح للسلع المحظورة بدخول البلاد، علي أن تطبق عليها حزمة من السياسات والإجراءات.

وأضاف، طالبنا في المنشور هيئة الجمارك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وبنك السودان المركزي بوضع القرار موضع التنفيذ، وأكد كرامة بانسياب السلع المصرية بصورة طبيعية، وأضاف هي الآن متوفره بالأسواق.

وزاد "لا توجد جهة تستطيع منع استيراد تلك السلع"، وأردف، "ومن لديه شكوى يأتي للوزارة حتي نتعرف على تلك الجهات التي تسببت في إيقاف استيراد السلع المسموح بها من قبل جمهورية مصر، لجهة أننا لاعلم لنا بإيقافها مطلقاً»، وقال موسى إذا كانت هناك جهات لها قضايا شخصية يجب أن لا تربطها بهذه الأمور.