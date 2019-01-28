من جانبه قال الصادق عيسي مدير بنك الخرطوم منطقة النيل الابيض ان البنك يدشن توزيع هذه الناموسيات في اطار المسئوليه الاجتماعيه للعام الثالث علي التوالي ضمن جهود ادارة البنك لدعم المؤسسات والقطاعات الصحيه بجميع ولايات البلاد حيث وزع البنك هذا العام ثلاثين الف ناموسيه بولاية النيل الابيض وتعهد مدير بنك الخرطوم بدعم القطاعات الصحية بالولاية وتقديم الدعم اللازم لها .
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين حملة توزيع الناموسيات بولاية النيل الابيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.