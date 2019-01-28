تدشين حملة توزيع الناموسيات بولاية النيل الابيض

اشادت وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعيه بولاية النيل الابيض زينب يوسف النموري بالدور الاجتماعي الكبير الذي يقوم به بنك الخرطوم في دعم المؤسسات الصحية وشرائح القطاعات الصحيه بتخصصاتها المختلفة. وقالت خلال تدشينها امس بربك حملة توزيع الناموسيات المقدمة من بنك الخرطوم النموري ان توزيع ناموسيات من قبل بنك الخرطوم ياتي في اطار دعم جهود الوزارة لمكافحة الملاريا مثمنة برنامج المسئولية الاجتماعية لبنك الخرطوم الذي درج سنويا علي توزيع ال

ناموسيات مجانا لجمعيات الكلي والايدز والدرن وجمعيات رعاية الطفولة والمسنين.

من جانبه قال الصادق عيسي مدير بنك الخرطوم منطقة النيل الابيض ان البنك يدشن توزيع هذه الناموسيات في اطار المسئوليه الاجتماعيه للعام الثالث علي التوالي ضمن جهود ادارة البنك لدعم المؤسسات والقطاعات الصحيه بجميع ولايات البلاد حيث وزع البنك هذا العام ثلاثين الف ناموسيه بولاية النيل الابيض وتعهد مدير بنك الخرطوم بدعم القطاعات الصحية بالولاية وتقديم الدعم اللازم لها .