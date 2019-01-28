(2) مليون جنيه من الزكاة لمشروعات المرأة السودانية

أعلن الأمين العام لديوان الزكاة، محمد عبد الرازق، عن رصد الديوان ميزانية تتجاوز الـ 2 مليون جنيه كل عام بجانب توزيع فرحة العيد عبر الاتحادات الولائية للمرأة مع أمانات الزكاة بالولايات وتمليك المشروعات الإنتاجية للأسر الفقيرة.

وأشار عبد الرازق خلال اللقاء مع أمينة اتحاد المرأة السودانية أحلام محمد إبراهيم إلي شراكة الديوان واتحاد المرأة في دعم خلاوي النساء ودور المؤمنات، ونوه الي برنامج تفقد الاسر المتعففة في شهر رمضان.

وطالب باهتمام الاتحاد العام للمرأة السودانية بأمر الدعوة ونشر فقه الزكاة وسط النساء عبر القوافل الدعوية.

من جانبها امتدحت امينة المرأة السودانية احلام ابرهيم الدور الكبير لديوان الزكاة بالمركز والولايات في دعم الاتحاد عبر خلاوي النساء ومشاريع تدريب المستفيدين من مشروعات الزكاة خاصة في مجال الصناعات اليدوية والحرفية