موقع غانا : الهلال قوي جدا ويملك هجوم خطير

اعترف موقع غانا بقوة الهلال الهجومية وكشف أن مباراة الفريقين الهلال السوداني والاشانتي ستكون صعبة جدا

وأبرز موقع غانا ويب تقريراً عن الهلال والاشانتي كوتوكو قبل صدام الثنائي المرتقب في البطولة الافريقية مطلع فبراير القادم.

وأكد الموقع أن الاشانتي كوتوكو لم يتعرض لاي هزيمة حتى الان في المنافسات الافريقية بعد ان لعب اربعة مباريات فاز في ثلاث وتعادل في واحدة، اما الهلال فقد لعب ست مباريات على مستوى الكونفدرالية والابطال فاز في اربعة وخسر مباراتين ولم يتعادل.

وعن الأهداف فقد سجل الاشانتي سبعة واستقبل اربعة، اما الهلال فقد سجل 11 هدفا واستقبلت شباكه اربعة ايضاً.