اللجنة المركزية للمختبرات الطبية تعلن عن وقفة احتجاجية

اللجنة المركزية للمختبرات الطبية

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* وقفة احتجاجية *

ما جانا عشقك من فراغ لا نحن غنيناك عبط

جرح الوطن خطالنا خط ختالنا قول ما منه نط

والليلة يا موت ياحياة خاتي البيختار الوسط

في البدء نترحم على أرواح شهدائنا ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين ظلماً وتعسفاً.

شعبنا المعلم , شعبنا الصامد الذي كسب الرهان أمام كل الهازئين والمحبطين , الذي أثبت لكل منافقي الوطنية واللاوطنيين أن هذا النيل شريانه و أن قلبه بحجراته الأربعة هو هذا القطر على امتداد جغرافيته الشاسعة , شرقاً , غرباً , شمالاً وجنوبا.

ثورتنا المجيدة في شهرها الثاني والتي تتخذ أسلوباً ثورياً جديداً .., متمثلاً في الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية , حتماً ستخلق صورةً من الفن والجمال تزدان بها الساحات والميادين , فنحن شعبٌ يجيد كل شئ , شعبُ مازح , مرح , يألف السمر وجلسات الوناسة.

ونحن في اللجنة المركزية للمختبرات الطبية , بجانب تواجد كوادرنا في كل الميادين و المواكب تلبية لنداء الواجب وخدمةً ً في سبيل الانسانية سننظم وقفة احتجاجية في يوم الأربعاء الموافق 30/1/ 2019.

أمام مستشفى امدرمان التعليمي في تمام الساعة 12 ظهراً وندعو زملاء المهنة الشرفاء أن يكون " المايكروسكوب" حاضراً مننداً بكل ما يواجهه شعبنا الأبي من انتهاكات تمس كرامته وعرضه.

وندعوكم للقدوم من كل حدبِ وصوب حاملين للافتات وشعارات الثورة, وأن توحدوا صفكم في تبرئة ذمتكم من تحقيق حلم تركه لنا أحدهم و رحل.

28 يناير 2019

إعلام اللجنة المركزية للمختبرات الطبية