تعيين أول سعودية لرصد سعادة المواطنين

سجلت الهنوف سليمان هليل، كأول فتاة سعودية مختصة في رصد سعادة المواطنين وتحليل جودتها أثناء تقديم الخدمات البلدية، حيث تعمل كمدير وحدة جودة خدمة العميل في مركز السعادة التابع لمنطقة حائل.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، "جاء دخول "الهنوف" كأول عنصر نسائي ضمن فريق رجالي مكون من 11 رجل بقيادة أمين منطقة حائل رئيسًا لمركز السعادة، وينوب عنه وكيل الأمانة لشؤون الخدمات.

وأضافت الصحيفة أن "الهنوف ستعمل في تحليل جودة الخدمات المتاحة للمواطنين خاصة في 10 خدمات رئيسية يندرج تحت كل منها 10 خدمات فرعية وهي: النظافة، الطرق، الحدائق، السيول والأمطار، المرافق، الإصحاح البيئي، الإنارة، المنظور البصري، التجهيز، صدى الخدمات".

وكان أمير منطقة حائل، دشن مركز السعادة بحضور نائبه في حفلة ودية بحسب بيان أمانة منطقة حائل، وغاب عنه عدد من وسائل الإعلام، حيث تم بث معلومات التدشين للمركز بعد 5 أيام من انطلاق أعمال المركز الأول في سعادة المواطنين في الخدمات البلدية بمنطقة حائل.