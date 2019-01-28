كبر: نمضي لتجاوز الازمات وسد حاجيات المواطنين

دعا نائب رئيس الجمهورية، عثمان كبر، الي ضبط التنسيق بين الاجهزة المختلفة لتفويت الفرصة على طالبي الخراب والتدمير، وقال ان السودان ماض نحو غاياته في تجاوز ازماته والاتجاه لسد حاجيات المواطنين.

وأشار لدى مخاطبته الجلسة المشتركة لمجلس وزراء الشمالية ولجنة امن الولاية، الى هدوء الاوضاع بالولاية خاصة الامنية.

وأمتدح جهود حكومة الشمالية في امتصاص آثار الضائقة المعيشية ببرامج وصفها بالمطلوبة والجيدة في سبيل الوصول للاستقرار المعيشي والاقتصادي.

كما كبر سعي الدولة الجاد بمعالجة الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بصورة جذرية وقال إن على رأس اولوياتهم الحالة الاقتصادية التي وضعت لها مؤسسات الدولة ترتيبات بعيدة المدى تستند على الانتاج والموارد الحقيقية.

وأكد قدرة الدولة علي تجاوز كل الصعاب والمشاكل من جانبه اكد والي الشمالية مضي الولاية في وضع حزمة من السياسات اهمها معاش الناس.

وقال كبر ان أحد مخرجات الحوار الوطني هو شكل التوافق الموجود في هيكل حكومة الوفاق الوطني مؤكدا انهم اطمانوا ميدانيا على الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية بالولاية.

ونوه بان الولاية تخطوا بخطى ثابتة نحو تدعيم الامن والاستقرار والتنمية بالولاية.

هذا وتفقد كبر عددا من مشروعات التنمية والخدمات بدنقلا في ختام زيارته للولاية الشمالية.