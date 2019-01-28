ننشر موعد طباعة فئة عملة الـ 100,000 جنيه

صرَّح مصدر موثوق به من داخل بنك السودان أن الحكومة بصدد طباعة فئة المائة ألف الجديدة خلال أسبوعين وسيعقبها علي التوالي طباعة فئات المئتان ألف والخمسمائة ألف الجديدتان خلال الأسابيع التي تليها.

وستكون هذه الطباعة هي الأضخم في تاريخ البنك المركزي والسودان الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع معدل التضخم لمستويات جنونية غير محتملة ستضاعف معاناة المواطنين وتؤدي لتناقص قيمة العملة التي بحوزتهم خارج الجهاز المصرفي بشكل كبير ومتسارع وشبه يومي.

وأفاد بأن الأهداف الأساسية من هذا الإصدارات الجديدة تتلخص في استعادة الثقة في البنوك أمام الجمهور، وجذب الأموال الموجودة لدي الجمهور خارج الجهاز المصرفي لتمويل منصرفات الدولة علي أجهزتها المترهلة بما فيها الأجهزة الأمنية لقمع الثورة.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تعاني أزمة حقيقية حادة جدا في السيولة نتيجة صرفها علي أجهزة الأمن بمبالغ طائلة وسقوف صرف مفتوحة لا حدود لها، كما أنها غير قادرة علي توفير سيولة لشراء الدولار من السوق الأسود من أجل استيراد القمح والدقيق والبنزين والجازولين علما بأنها لم تجد من يدعمها ويساعدها من دول الخليج أوغيرها.

وأكد المصدر على ضرورة أن ينتبه الجمهور لخطورة احتفاظهم بمدخراتهم النقدية خارج الجهاز المصرفي بالعملة المحلية التي ستتهاوي قيمتها الشرائية لمستويات غير مسبوقة وبشكل متسارع وجنوني نتيجة لارتفاع معدلات التضخم ونصح بأن يسارع الذين لديهم مبالغ في البنوك لسحبها وعدم الإيداع نهائياً في البنوك حتى لا تتكرر التجربة الصعبة وأن يحتفظوا بمدخراتهم النقدية في شكل دولار أمريكي أو أي عملات صعبة أخري موجودة في البلد كاليورو والاسترليني وأيضا العملات الخليجية.

وأفاد بأن كبار أعضاء المؤتمر الوطني وكبار المسئولين في الحكومة يقومون حاليا وقبل تاريخ طباعة الفئات الجديدة بشراء عملات صعبة بكميات غير محدودة من السوق الأسود.