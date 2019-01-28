بـ"الصور".. توقيف (5) متهمين في حادثة نهب وسرقة "صيدلية امبدة"

تمكنت شرطة ولاية الخرطوم ممثلة في دائرة المباحث وشرطة محلية أمبدة من القبض على (5) من المتهمين في بلاغ سرقة ونهب صيدلية مركز صحي بأمبدة والإعتداء على صاحب الصيدلية .

وأوضح الرائد شرطة عبدالله مهدي عبدالرحمن رئيس قسم شرطة المدة شمال في تصريح صحفي انه عقب ورود البلاغ لقسم شرطة أمبدة شمال تم تكوين تيم مشترك من مباحث الفرعية والقسم ومباحث المحلية وبمشاهدة فيديو التسجيل المتواجد بالصيدلية تم التعرف على بعض المشتبه بهم وجمع المعلومات عن مرتكبي الجريمة.

وقال انه تمت عملية المداهة في الساعات الاولى من الصباح لمنطقة أمبدة الحارة 19 والقبض على المتهمين عقب مقاومة شرسة من المتهمين وتم ضبط أداة الجريمة (ساطور) وضبط كميات من العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل وجزء من المبلغ النقدي المسروق.

وأكد العميد شرطة أسامة نصر مدير شرطة محلية امبدة أن المتهمين بعيدين من الإحتجاجات التي طرأت مؤخراً وخرجوا بغرض النهب والسرقة مؤكداً أن الشرطة حريصة على أمن وطمأنينة المواطن .

ولن تألوا جهداً في القبض على المخربين وضعاف النفوس ومنتهزي الفرص وتنفيذ القانون مشيراً الى فتح بلاغات جنائية تحت المواد 139/182/174 من القانون الجنائي ومواصلة التحري للقبض على بقية المتهمين.