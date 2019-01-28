إطفاء في الشبكة القومية للكهرباء بالسودان

أعلن الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء الأستاذ ابراهيم يس شقلاوي حدوث إطفاء جزئي بالشبكة القومية يوم أمس 27 يناير 2019م في الساعة 1:35 ظهرا نتيجة لعطل طارئ في الخط الناقل من سنار مارنجان الحصاحيصا (220 ك.ف) ، وخط ربك، مشكور الجبل (220 ك.ف) مما نتج عنه الخروج التدريجي لكافة محطات التوليد المغذية الشبكة القومية وقد نتج عن ذلك خروج جزئي لمحطات سدمروي وكلي للروصيرص وسيتيت وكوستي والشهيد وقرى.

وقال شقلاوي أن الولاية الشمالية لم تتأثر بخروج الشبكة، مؤكدا الدخول التدريجي لشبكة الكهرباء عند الساعة 2 ظهراً والذي بدأ بعودة محطتي المرخيات ، والازيرقاب وعد بابكر وبقية المحطات بصورة تدريجية ، مؤكدا تكثيف جهود الكوادر الهندسية والفنية لعودة التيار لكل من بورتسودان وعطبرة والأبيض خلال الساعات المقبلة.

علماً بان الخروج من الشبكة يعني عدم التغذية من المحطات الرئيسية والتي تعمل بنظام الحماية التلقائي لتفادي زيادة الأحمال بالشبكة وتقدم الناطق الرسمي بالاعتذار لكافة المواطنيين ممتدحا صبرهم عن العطل الطارئ بالشبكة القومية الجدير بالذكر أنه في مثل هذه الظروف تعطي الأولوية لارجاع الشبكة ومن ثم يتم دراسة الأسباب