مأمون حميدة يجري عملية بمستشفى خاص بالخرطوم.. بماذا أجاب وزير الصحة عن السبب؟!

خضع وزير الصحة بالخرطوم البروفيسور مأمون حميدة لعملية جراحية في كف يده اليسرى.. حميدة أجرى العملية التي تكللت بالنجاح بمستشفى الزيتونة المملوك له.. وحسب المجهر السياسي أحدهم اطمأن على صحة حميدة ومازحه بشأن عدم إجراء العملية في مستشفى عام.. حميدة قدم رداً ذكياً: (حتى نفسح المجال لمواطن لا يملك حق العلاج في المستشفيات الخاصة).. مأمون باشر عمله ويده مغطاة بالضمادات.



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