احتجاجات داخل الأمة الفدرالي

ما أشبه الليلة بالبارحة، حينما نفض رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل، يده من المشاركة في الحكومة، في العام 2002.
فيما قرر أحمد بابكر نهار، الذي كان يشغل وقتها حقيبة وزارة التربية والتعليم، الانشقاق من الإصلاح ويكون حزبا سياسيا يحمل اسم الأمة الفيدرالي.
واليوم يعيد التاريخ نفسه ويعلن نهار عن انسحاب حزبه من الحكومة، لكن المجموعة المشاركة في الجهاز التنفيذي والمجالس التشريعية، رفضت الانسحاب، بل وشرعت في تجميد منصب رئيس الحزب (نهار)، في وقت تتعدد الروايات حول الدوافع التي جعلت نهار يتجه للانسحاب، فهل تعود الخطوة لخروجه من الحكومة؟، أم بسبب الأحداث التي اجتاحت البلاد مؤخراً؟ .
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