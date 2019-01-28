البرلمان ينفي استدعاء قوش للمساءلة حول الاحتجاجات الشعبية

نفي البرلمان السودان وحود اي اتجاه استدعاء مدير جهاز الأمن الفريق اول صلاح قوش، والنائب العام عمر احمد، بجانب مدير عام الشرطة لمساءلتهم حول لجان التحقيق في البلاغات بشأن الاحتجاجات الأخيرة.

"اخبار الخليج 365 365"، تحصلت علي بيان مدير إدارة الإعلام في البرلمان صلاح حسين محمد صالح، حول الاستدعاء

تصحيــــــح خبـــــر

بالإشارة لما تداولته بعض الصحف بخصوص استدعاء رئيس جهاز الأمن والمدير العام لقوات الشرطة والنائب العام لمساءلتهم حول لجان التحقيق في البلاغات بشأن الاحتجاجات الأخيرة .

نود أن نوضح الآتي :

أولاً هذا الخبر عارٍ من الصحة تماماً والذي صرح به لم يكن حاضراً لاجتماع لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان . ثانياً لم يكن حتى من ضمن اجندة اجتماع اللجنة الذي تطرق لهذا الموضوع وانه ليس من اختصاص اللجنة بحث هذا الأمر وفق لائحة المجلس الوطني . والمهام الموكلة للجنة التشريع والعدل . وأن الدستور لسنة 2005م حدد كيفية مثول مدير عام الجهاز امام لجنة طارئة ، وذلك من خلال لجنة يشكلها رئيس المجلس الوطني وأن رئيس الجهاز والنائب العام سلطة مستقلة تماماً لا يخضع أو يمثل امام لجنة التشريع والعدل وبهذا تقع مسئولية الخبر أنف الذكر على عاتق السيد / حسن دكين شخصياً

(مصدر الخبر) .

وأن الناطق الرسمي بأسم لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان هو السيد رئيس اللجنةبذاته .

صلاح حسين محمد صالح

مدير إدارة الإعلام