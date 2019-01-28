الهلال وبشة يصلان إلى طريق مسدود

شهاب محمد - الخرطوم - الكاردينال

الخليج 365 :

بالرغم من إعلان تراجع محمد أحمد بشة، قائد الهلال عن قرار الاعتزال وتجميده إلى مارس المقبل إلا أن تطورات كثيرة حدثت خلال الساعات الماضية وذلك بعد أن طلب مجلس إدارة نادي الهلال من اللاعب كتابة اعتذار عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لمجلس

الإدارة والجماهير فيما رفض بشة شرط المجلس وتمسك بقرار الاعتزال،وأشار مصدر عالي الثقة أن مجلس الهلال الذي تسرع في قبول خطاب اعتذار بشة تراجع عن ذلك بسبب أن عقد اللاعب لا زال مستمراً مع النادي وعليه أن يكمل عقده ومن ثم اتخاذ ما يراه مناسباً.