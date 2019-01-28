- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الإثنين 28 يناير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.23 جنيه.
وجاءت القائمة من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.
28/01/2019
الدولار
47.5000
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4342
0.4364
0.4353
الجنيه الاسترليني
62.7063
63.0198
62.8631
الفرنك السويسري
47.8787
48.1181
47.9984
الدولار الكندي
35.9666
36.1464
36.0565
كرونة السويدية
5.2579
5.2842
5.2710
الكرونة النرويجية
5.5831
5.6110
5.5971
الكرون الدنماركي
7.2642
7.3005
7.2824
الدينار الكويتي
155.6356
156.4138
156.0247
الريال السعودي
12.6660
12.7293
12.6977
الدرهم الاماراتي
12.9333
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.0412
13.1064
13.0738
الدينار البحريني
125.9613
126.5911
126.2762
ريال عماني
123.3766
123.9935
123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
54.2379
54.5091
54.3735
XAR
1990.6384
2000.8678
1995.7531
الخرطوم (كوش نيوز)
كانت هذه تفاصيل خبر اسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.