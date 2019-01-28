اسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاثنين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الإثنين 28 يناير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.23 جنيه.

وجاءت القائمة من بنك السودان كما يلي.

أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.

28/01/2019

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4342

0.4364

0.4353

الجنيه الاسترليني

62.7063

63.0198

62.8631

الفرنك السويسري

47.8787

48.1181

47.9984

الدولار الكندي

35.9666

36.1464

36.0565

كرونة السويدية

5.2579

5.2842

5.2710

الكرونة النرويجية

5.5831

5.6110

5.5971

الكرون الدنماركي

7.2642

7.3005

7.2824

الدينار الكويتي

155.6356

156.4138

156.0247

الريال السعودي

12.6660

12.7293

12.6977

الدرهم الاماراتي

12.9333

12.9980

12.9656

الريال القطري

13.0412

13.1064

13.0738

الدينار البحريني

125.9613

126.5911

126.2762

ريال عماني

123.3766

123.9935

123.6850

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

54.2379

54.5091

54.3735

XAR

1990.6384

2000.8678

1995.7531

الخرطوم (كوش نيوز)