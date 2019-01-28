تدشين طريق (أم درمان – بارا) الأسبوع المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اطمأن وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز على اكتمال طريق الصادرات (أم درمان – بارا)، الذي يربط شمال كردفان بالعاصمة وبقية الولايات الغربية للبلاد، والمقرر أن يُدشنه رئيس الجمهورية عمر البشير خلال زيارته إلى الولاية الأسبوع المقبل. وبحث الوزير خلال اللقاء حسب صحيفة آخر لحظة أمس، مع والي شمال كردفان أحمد هارون، عدداً من القضايا التي تهم الولاية من سير عمليات التنمية والاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والترتيبات التي اتخذتها الولاية لزيارة رئيس الجمهورية.

من جانبه أشار والي شمال كردفان في تصريحات صحفية، بأن الاجتماع ركز على افتتاح طريق الصادرات (الأبيض – بارا – جبرة الشيخ – أم درمان) الذي يفتتحه رئيس الجمهورية عمر البشير في زيارته للولاية خلال الفترة من (3-4) فبراير المقبل.