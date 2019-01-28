موقع غانا : الهلال قوي جدا ويملك هجوم خطير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعترف موقع عانا بقوة الهلال الهجومية وكشف عن ان مباراة الفريقين الهلال السوداني والاشانتي ستكون صعبة جدا وابرز موقع غانا ويب تقريراً عن الهلال والاشانتي كوتوكو قبل صدام الثنائي المرتقب في البطولة الافريقية مطلع فبراير ، واكد الموقع ان الاشانتي كوتوكو لم يتعرض لاي هزيمة حتى الان في المنافسات الافريقية بعد ان لعب اربعة مباريات فاز في ثلاث وتعادل في واحدة، اما الهلال فقد لعب ست مباريات على مستوى الكونفدرالية والابطال فاز في اربعة وخسر مباراتين ولم يتعادل ، اما بخصوص الاهداف فقد سجل الاشانتي سبعة واستقبل اربعة، اما الهلال فقد سجل 11 هدفا واستقبلت شباكه اربعة ايضاً.

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