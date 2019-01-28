الهلال يحل ضيفاً على الأهلي شندي في بطولة الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بعثة الهلال تصل شندي وسط استقبالات رائعة

وصلت بعثة فريق الكرة بنادي الهلال إلى مدينة شندي ظهر امس ببعثة ترأسها الاستاذ صلاح عبد الرحيم، وضمت عدد (21) لاعبا بقيادة عبد اللطيف بوي وأطهر الطاهر وحلت بعثة الأزرق فور وصولها بفندق الكوثر، حيث يخلد اللاعبين للراحة قبل التوجه صوب ملعب شندي لاداء المران الختامي عند الساعة السابعة من مساء امس.

وقد حظي بعض اللاعبين باستقبال خاص كفارس عبد الله وجمال سالم إضافة للمهاجم الكنغولي إدريس إمبومبو الذي وصل فجر امس من الكنغو ورافق بعثة الهلال إلى مدينة شندي.

الأشانتي يتدرب بقوة تأهباً للهلال

رفع فريق الاشانتي كوتوكو الغاني من نسق التدريبات التحضيرية بمعقله في مدينة كوماسي قبل الوصول للخرطوم فجر الخميس المقبل، وتدرب الفريق الغاني بمشاركة (29) لاعبا إستعدادا لمواجهة الهلال في حين سينقل الاشانتي تدريباته للفترة المسائية تماشياً مع موعد مواجهة الهلال يوم الأحد المقبل.

في حين تقرر ان تصل بعثة الفريق الغاني إلى البلاد نهاية الاسبوع ببعثة يترأسها نائب رئيس النادي الغاني.