البشير يزور مدينة كادوقلي اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يزور الرئيس السوداني عمر البشير، عاصمة ولاية جنوب كردفان “كادوقلي” اليوم “الإثنين” للمشاركة في احتفالات منظمة الشهيد بعيد الشهيد السادس والعشرون.

وشهدت المدينة وجود أمني مكثف من كافة القوات الأمنية بطرق الولاية الرئسية.

فيما كشفت مصادر صحفية عن زيارة مرتقبة للبشير لولاية كسلا “الخميس” المقبل.

وقد شوهد عدد من سيارات الشرطة والجيش محمله بعشرات الجنود من “الجيش والشرطة والدعم السريع وجهاز الأمن” تمركز بعضها في سوق المدينة بينما تمركزت بقية السيارات المحملة بالجنود في مدخل المدينة الرئيسي.

ووفقاً لجدول زيارة البشير للولاية التي تبدأ الحادية عشر صباحاً سيتم إفتتاح عدد من المنشآت بينها استاد المدينة “القديم” بعد تحديثه وتدشين شبكة مياه كادوقلي وكهرباء المدينة والمستشفى المرجعي وتمليك أسر الشهداء مساكن ووسائل إنتاج.

ومن المقرر أن يخاطب البشير حشداً جماهيرا بميدان الحرية.

باج