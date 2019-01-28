ارتفاع اسعار الاجهزة الكهربائية

الخرطوم ;سهام منصور كشفت جولة (اخر لحظة) بسوق الاجهزة الكهربائية بشارع الحرية عن ارتفاع في اسعار الاجهزة والاداوت الكهربائية وقال التاجر ان الارتفاع تسارع بصورث كبيرة منذ منتصف العام 20017 وحتي الان كاشف ان ارتفاع قيمة الثلاجة ابتداء من مقاس (5)قدم والتي ارتفعت الي (9500)جنيه وحتي ثلاجة مقاس (30) قدم بقيمة (120)الف جنيه والفريزرات ابتداء من (5) قدم (11500) جنيه وحتي مقاس (20) قدم بقيمة (290) ألف جنيه وارتفاع قيمة الغسالات (7) كيلو إلى (13) ألف جنيه وغسالة (9) كيلو (16) ألف جنيه وارتفاع أسعار الأفران والمايكرويف (40) لتر تركي بشواية آلي (4) آلاف جنيه مقاس (33) لتر تركي عادي ارتفع إلى (3) آلاف جنيه ومبردات المياه ساخن بارد إلى (8) آلاف جنيه والبوتجاز (4) عيون إستيل إيطالي إلي (23) ألف جنيه وبوتجاز (6) عيون إيطالي بفرن إلى (43) ألف جنيه يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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