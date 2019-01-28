البشير يُدشن طريق “أمدرمان – بارا” الأسبوع المقبل

البشير: محاولات لاستنساخ “ربيع عربي” بالسودان 4 ساعات منذ إلقاء القبض على (9) متهمين في نهب صيدلية بأمدرمان وإتلاف كاميرات ببري 14 ساعة منذ فشل دعوات تجمع المهنيين للإعتصام بالميادين 15 ساعة منذ يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية

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