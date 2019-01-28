(بائع كريمات وشعر مستعار): “راجل المرا” الأشهر.. المذيعات والفنانات الأكثر استهلاكاً لـ(البواريك)..!

يظل اهتمام المرأة بجمال بشرتها وشعرها والعناية بهما من الأشياء الضرورية التي تحفظ لها حقها كأنثى ويميزها عن الأخريات، إلا أنه في السنوات الأخيرة ازدادت وبسرعة كبيرة درجة اهتمام المرأة بجمال بشرتها وشعرها، واتضح ذلك خلال الانتشار المكثف لمراكز التجميل وكريمات تفتيح البشرة بأنواعها المختلفة وهو ما لم يكن منتشراً في السنوات السابقة لاعتماد غالبية النساء على المكونات الطبيعية.

(1)

بالمُقابل ظل اهتمام الغالبية العُظمى من النساء والفتيات بتطويل الشعر وتفتيح البشرة، لذا تضاعفت طريقة عرضها في الأسواق بأشكال وأنواع وأسعار مختلفة، (كوكتيل) قامت بجولة داخل أحد محلات بيع الكريمات، والتقت بالتاجر أبو بكر الشهير بـ(ساعدني) صاحب أشهر محل لبيع الكريمات، الذي تحدث عن أنواع الكريمات وتراكيب الشعر وأسمائها ومى الإقبال عليها.

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ابتدر التاجر أبو بكر حديثه عن الكريمات وتراكيب الشعر وأنواعها قائلاً: (النساء والفتيات في حاجة دائمة لكل شيء جميل يجعلهن في أبهى صورة، لأنهن يسعين دوماً للجمال، لذلك ندعو الله عز وجل أن يقدرنا بأن نوفر لهن كل مستلزماتهن، أما بالنسبة للشعر فله عدة أنواع، من بينها شعر زراعة ماركة “قولد” وهو الأفضل لأنه طبيعي يحتمل المكواة والميج الملون والصبغة، ثم شعر “الاكس برينشل” وهو يستخدم لمشاط “البرم” وشعر “المسكول” وهو الأكثر طلباً لأنه اقتصادي وأجمل. مضيفاً: (بجانب استخدام “البواريك” خاصة لصاحبات الشعر القصير أو الفتيات اللائي اتلفت كريمات الفرد شعرهن، وأشكالها مختلفة من ناحية النعومة والخشونة والطول والآن يستخدمنها المُذيعات والفنانات بكثرة، لأن أغلبهن شعرهن أصبح تالفاً وقصيراً). مختتما: (الإقبال على شراء الشعر أقل من الكريمات، لأن استخدامه يكون أكثر في الأعياد والأفراح وأسعاره متفاوتة تبدأ من “250 – 750” جنيهاً).

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مواصلاً: (بالنسبة لكريمات تفتيح البشرة، أصبح الإقبال عليها كبيراً جداً، لأنه في الفترة الأخيرة لجأت معظم الفتيات لتفتيح بشرتهن وأصبح هوساً لغالبيتهن)، مبيناً: (للكريمات أسماء عدة ومختلفة ولكن أصبحت لها أسماء سائدة ومشهورة بها من بينها كريم “كلنا عرب” وهو لوشن يوحد اللون بصورة جميلة وكريم “راجل المرا” مرغوب بشدة خاصة من المتزوجات و”لهيب الجمال” و”الدكتور” وغيرها، والمذيعات والفنانات أشهر زبائننا لأنهن يبحثن عن جمال الشكل، فهن تحت الأضواء دائماً وينافسن بعضهن).

حوار: محاسن أحمد عبد الله

الخرطوم: (صحيفة السوداني)