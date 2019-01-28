حسمت الصحفية ومذيعة قناة العربية رفيدة ياسين في حسابها الرسمي “بفيسبوك” الجدل الذي تم عندما قرر نشطاء ومتظاهرين أن تكون رفيدة وزيرة الإعلام بعد نجاح الحراك الثوري وقالوا أنها تستحق ذلك لتفانيها وصدقها في نقل الأخبار وتضامنها التام مع التظاهرات السودانية. وبحسب متابعات محرة أخبار الخليج 365 حسمت الإعلامية رفيدة الجدل بقولها : (أنتم تاعبين نفسكم والله انا أقصى طموحي افتح محل بوش ومحل ورد شكرا على لطفكم وحسن ظنكم فيني شنو الناس أخدت الموضوع بجدية لمن بقت تقسم كيكة الحكم يا جماعة صح النوم لسة بيحكموها الكيزان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر رفيدة ياسين عن تقسيم الكيكة: طموحي أفتح محل (بوش) وورد.. “بس البلد لسة بيحكموها الكيزان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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