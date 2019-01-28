جريمة قتل والسبب هاتف محمول (تفاصيل)

قاد نزاع حول هاتف محمول إلى ارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من عمره بمحلية كرري.

وكان المتهمان والمجني عليه قد تنازعوا حول هاتف، فاعتديا عليه ضرباً بآلة حادة، وسددا له طعنة سقط جراءها أرضاً.

وحسب مصادر فإن شرطة غرب الحارات قد أرسلت فريقاً للتحقيق الميداني حول ملابسات الجريمة، وأوقفت المتهمين رهن التحقيق الذي كشف عن أن أسباب الجريمة ترجع لخلافهم حول هاتف، وبعد أن خلصت الشرطة من التحريات دونت ضدهما بلاغاً بالقتل العمد وأشرفت النيابة على التحقيق.