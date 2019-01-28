صدّ راعي أغنام هجوماً مسلحاً شنته قوة أجنبية، اعتدت عليه بالضرب، قبل أن يسدد طعنة لقائدها بالسكين ويرديه قتيلاً، وهروب زملائه، بإحدى المناطق الرعوية بمحلية القريشة التابعة لولاية القضارف.
وكان الراعي قد أخطر الشرطة بتعرضته للأذى الجسيم من قبل القوة، وقتله لأحد الجناة، وحسب مصادر، فإن شرطة القريشة، قد أوفدت فريقاً إلى مكان الحادثة، أجرى تدابيره الجنائية وكشفت التحريات الأولية أن القتيل عسكري يتبع لجيش إحدى الدولة المجاورة.
وعثرت الشرطة على بندقية كلاشنكوف خاصة به وبطاقته العسكرية، وأشارت المصادر إلى أنها نقلت الجثة إلى المشرحة ودونت بلاغات بالحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر هروب قوة فيدرالية بعد مقتل قائدها على يد راعِ في القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.