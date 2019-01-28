هروب قوة فيدرالية بعد مقتل قائدها على يد راعِ في القضارف

صدّ راعي أغنام هجوماً مسلحاً شنته قوة أجنبية، اعتدت عليه بالضرب، قبل أن يسدد طعنة لقائدها بالسكين ويرديه قتيلاً، وهروب زملائه، بإحدى المناطق الرعوية بمحلية القريشة التابعة لولاية القضارف.

وكان الراعي قد أخطر الشرطة بتعرضته للأذى الجسيم من قبل القوة، وقتله لأحد الجناة، وحسب مصادر، فإن شرطة القريشة، قد أوفدت فريقاً إلى مكان الحادثة، أجرى تدابيره الجنائية وكشفت التحريات الأولية أن القتيل عسكري يتبع لجيش إحدى الدولة المجاورة.

وعثرت الشرطة على بندقية كلاشنكوف خاصة به وبطاقته العسكرية، وأشارت المصادر إلى أنها نقلت الجثة إلى المشرحة ودونت بلاغات بالحادثة.