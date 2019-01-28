اعتقال الاستاذة خالدة صابر حسن ببورتسودان

لا تزال الأجهزة الأمنية بولاية البحر الأحمر تعتقل عدد من الناشطين على خلفية التظاهرات التي استمرت لأكثر من شهر

اعتقلت الاجهزة الامنية ببورتسودان الأستاذة / خالدة صابر حسن صباح اليوم ٢٨ يناير ٢٠١٩من سوق بورتسودان

حيث تم إنزالها من الترحيل وهي في طريقها لأداء واجبها كمعلمة مدرسة أساس بمنطقة سلوم _ريفي البحر الأحمر .