لا تزال الأجهزة الأمنية بولاية البحر الأحمر تعتقل عدد من الناشطين على خلفية التظاهرات التي استمرت لأكثر من شهر
اعتقلت الاجهزة الامنية ببورتسودان الأستاذة / خالدة صابر حسن صباح اليوم ٢٨ يناير ٢٠١٩من سوق بورتسودان
حيث تم إنزالها من الترحيل وهي في طريقها لأداء واجبها كمعلمة مدرسة أساس بمنطقة سلوم _ريفي البحر الأحمر .
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال الاستاذة خالدة صابر حسن ببورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.