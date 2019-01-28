شرطة أولياء تحقق في واقعة سرقة تاجر (تفاصيل)

حقتق شرطة جبل أولياء في واقعة سرقة من منزل تاجر بمنطقة عِد حسين في محلية جبل أولياء جنوب الخرطوم. . وقالت مصادر إن التاجر أخطر شرطة حي النصر بأنه تعرض لعملية سرقة فقد خلالها (2.300) دولار، و(80) جراماً من الذهب و(1.800) جنيه سوداني. وأضافت المصادر أن الشرطة تحققت حول الملابسات وأشارت أصابع الاتهام وفق تحرياتها مع الشاك إلى شابين أحدهما طالب، ودونت بلاغاً بالسرقة.

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