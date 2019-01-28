رئيس الجمهورية يصل كادقلي

وصل رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير صباح الاثنين مطار كادقلي و كان في استقباله والي جنوب كردفان الفريق امن/احمد ابراهيم مفضل واعضاء حكومته و لجنة امن الولاية. وسيفتتح البشير زمرة من المشروعات التنموية في ولاية جنوب كردفان ويخاطب احتفالات السودان بالعيد القومي للشهيد.

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