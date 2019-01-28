أقال نادي الشرطة القضارف الكابتن محمد الطيب من منصبه في رئاسة الجهاز الفني رسمياً عقب اجتماعه عقده مساء الامس بالقضارف. وكان محمد الطيب تقدم باستقالته في وقتٍ سابق من تدريب الفريق لكن مجلس الادارة نجح في إقناعه بمواصلة العمل في رئاسة الجهاز الفني للفريق قبل أن يعود ويتخذ قراراً مساء الامس بإقالته من منصبه. وكان الشرطة القضارف خسر مباراته الدورية امام ودهاشم سنار بهدفين لهدف مساء السبت.

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة يقيل محمد الطيب رسمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.