عاجل... حظر صحيفة التيار للمرة الثانية

للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع منعت الأجهزة الأمنية طباعة صحيفة التيار السياسية اليومية.

منع جهاز الأمن الصيفحة من الصدور أول أمس السبت 27 يناير إضافة إلي عدد من المرات خلال هذا الشهر.

وتعاني الصحافة في السودان من التضييق المفرط من اعتقالات تطال الصحفين ومصادارت للصحف وحجب المواد من قبل الرقابة القبلية وذاد التعسف القمعي بعيد تفجر الشارع السوداني مطالبا بالحرية والخبز مما يجعل جهاز الأمن يواجه ذلك بوابل من الاعتقالات ومصادرة الصحف.

وامتد الأمر إلي مداهمة الصحف وتعرض الصحفيين للضرب داخل مقار الصحف والاعتقال ونفذ جهاز الأمن السوداني أكبر عملية اعتقال في مواجهه الصحفيين إبان تنفيذهم وفقة احتجاجية لتنفيذ مذكرة احتجاج لإدارة الاعلام بجهاز الأمن واعتقل يومها أكثر من 28 صحفي أطلق سراحهم علي دفعات.

وقد استنكر عدد من الصحفين ما تتعرض له صحفهم وما يواجهونه من تتضيق غير مبرر لافتين الي ان ذلك يتجاوز كل العهود والمواثيق وميثاق الصحافة الذي تم توقيعه مع السلطة تحت قبة البرلمان قبل اشهر.