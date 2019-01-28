أكد الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم مخاطبتهم للاتحاد المحلي للكرة بالخرطوم رسميا بشأن تكليفه بالاشراف على معالجة الملاحظات التي ابداها الكاف على استاد الخرطوم، وذلك في فترة أقصاها 20 مارس.
وأضاف أبوجبل ان الاتحاد السوداني تلقى العديد من عروض الشركات القيام بالاصلاحات اللازمة في شيخ الاستادات وقام بتحويلها جميعا إلى اتحاد الخرطوم المحلي.
وقال أبوجبل إن هناك استحقاقات للمنتخبات الوطنية في خواتيم مارس تتطلب القيام بالاصلاحات اللازمة .
كانت هذه تفاصيل خبر أبو جبل: بدأنا في تنفيذ ملاحظات الكاف (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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