الهداف الجزائرية : المريخ حظر تصريحات محمد عبدالرحمن

اهتمت صحيفة الهداف الجزائرية بخبر وصول المريخ إلى الجزائر ظهر الامس لمواجهة المولودية الخميس المقبل في ربع نهائي كأس زايد للأندية.

وتحدثت الصحيفة عن مهاجم الأحمر محمد عبد الرحمن والأخبار التي راجت حول انتقاله للدوري الجزائري عبر بوابة المولودية.

وكان محمد عبد الرحمن غادر الأسبوع الماضي إلى الجزائر لمناقشة عدد من العروض المقدمة له من ثلاثة أندية جزائرية كما تحدث وكيله بذلك عبر وسائل الإعلام.

وذكرت الصحيفة أن إدارة بعثة المريخ أبدت استعدادها للتفاوض مع نظيرتها في المولودية بشأن انتقاله وكشفت الصحيفة أن إدارة بعثة المريخ منعت الغربال بالإدلاء بأي تصريحات صحفية عن هذا الموضوع.

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