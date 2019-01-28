ودون عبدالوهاب علي جدار حائطه علي "الفيس بوك"، بان مهام الشرطة الدولية " الانتربول"، محددة ومعلومة .. وتسأل " غابت علي وزارة الاعلام تلك المعلومات البديهية الخاصة بمهام الإنتربول ، فكيف غابت تلك المعلومات علي وزارتي الداخلية والخارجية"."اخبار الخليج 365 365"، تنشر ادناه تعليق السفير علي تصريحات وزير الاعلام حول توقيف المحرضين علي التظاهرات بـ"الانتربول".
استمع الجميع لتصريح من وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومةً يفيد بان الحكومة قد شرعت عبر الإنتربول في استعادة عددا من السودانيين المقيمين الخارج لقيامهم بالتحريض علي المظاهرات التي عمت العديد من مدن البلاد.
وكدبلوماسي مهني محترف، اعترف بانه بحق يملؤني الفضول والتشوق لمعرفة الحيثيات التي قدمتها الحكومة لاقناع الإنتربول بالخروج عن ولايته المعهودة في استعادة المجرمين الذين تدينهم قوانين الدول وتنكر جرائمهم المواثيق والاتفاقيات الدولية والشروع في الاضطلاع بمهمةً جديدة ذات طابع سياسي وتعني باستعادة مواطنيين سودانيين مقيمين بالخار ومطلوبين للحكومة لقيامهم بتحريض المقيمين داخل السودان علي القيام بممارسة حقوق مشروعة يعلم الإنتربول بانها منصوص عليها في دستور الدولة.والسوال الذي يفرض نفسه، انه ان غابت علي وزارة الاعلام تلك المعلومات البديهية الخاصة بمهام الإنتربول ، فكيف غابت تلك المعلومات علي وزارتي الداخلية والخارجية؟
كانت هذه تفاصيل خبر السفير نجيب الخير يسخر من ملاحقة المحرضين بـ"الانتربول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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