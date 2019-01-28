الفراغ من مناقشة المحقق في قضية منتحل صفة "حميدتي"

فرغت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس من سماع المتحرِي ومناقشته من قبل ممثل دفاع المتهم الرابع والاتهام في قضية منتحل شخصية قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، ومعه ثلاثة آخرين بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على أموال باسم قائد قوات الدعم السريع، وحددت المحكمة جلسة يوم غدٍ لسماع الشاكي فى القضية.

وبحسب الاتهام فإن قوات الدعم السريع ومباحث أمن الدولة أوقفت شبكة إجرامية تخصصت في الاحتيال على المواطنين وتحصلت منهم على مبالغ مالية باسم قائد قوات الدعم السريع ودونت النيابة بلاغاً في مواجهة أعضاء الشبكة تتعلق بالاشتراك الجنائي وانتحال صفة الموظف العام وانتحال صفة الغير.

إضافة إلى مواد أخرى تتعلق بجرائم المعلوماتية، وذلك على خلفية البلاغ الذي تقدم به مفوض من قوات الدعم السريع بموجب عريضة تلقتها إدارة مباحث أمن الدولة أوضح فيها مفوض الشاكي بأن المتهمين قاموا بإنشاء صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم قائد قوات الدعم السريع وبموجب الصفحة قاموا بالاحتيال على مواطن، واستلموا منه مبالغ مالية بشيك مقابل تكملة إجراءات ترخيص سيارة تخص المواطن.