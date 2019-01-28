بيان مشترك للقوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير

لقد نجح شعبنا العبقري في إنجاح اعتصامات يوم الأحد.

اليوم الإثنين 28 يناير سيكون الاختيار لكم أين تعتصمون في كل أحياء الخرطوم ومدن السودان المختلفة بالتزامن من الســــ 3ـــــاعة ظهراً إلى الســــ 6ـــــاعة مساءً.

وللجماهير ما تشاء من توزيع منشورات، ودعوات بين الأسر، ورسم على الحوائط، أو أي وسائل تبتدعونها لتسمية ميادينكم على ان تتوفر فيها الشروط الآتية:

- أن يكون الميدان المختار في وسط الحي

- أن يفتح الميدان على 4 شوارع

- أن لا يكون مطلاً على شارع رئيسي بقدر الإمكان

- أن يسهل الدخول إلى الميدان والانسحاب منه

>> الاعتصامات سلمية وهي تعبير راقي وحضاري عن سلمية الثورة في كل مراحلها.

>> يمكن للثوار أن يستعينوا بمكبرات الصوت وترديد الهتافات الوطنية وحمل الأعلام واللافتات تعبيراً عن وحدة مطلب الجماهير وهي إسقاط النظام.

>> التوثيق أمر مهم في مراحل ثورتنا المختلفة: ذكر اسم المنطقة، وتاريخ الاعتصام شفاهةَ أو كتابة على ورقة يجعل ذلك ممكناً.

>> أثناء الاعتصام يمكن للثوار أن يحتفوا بالثورة السودانية وذلك بعمل المخاطبات الثورية واشتراك الجميع من النساء والرجال والشباب والشيوخ وذلك من أجل رفع الحس الثوري وزيادة الصلات الاجتماعية.

>> نشجع إحضار الفرشات والبروش وحافظات المياه إلى الميادين المتفق عليها.

- من الشارع بنتعلم

- تطوير أدوات النضال بالتجربة

- الاعتصامات تطور قدرات الشباب على بناء لجان الأحياء

القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير

28 يناير 2019 م

#اعتصام28يناير

#مدن_السودان_تنتفض