من جانبهم، دَافَعَ بعض المُوظّفين عن أنفسهم بأنّ عليهم التزامات مالية (إيجار، علاج، دراسة …إلخ)، لذَا لا بُد عليهم الذهاب إلى الصّرافات باكراً لحجز مواقع مُتقدِّمة لهم في الصفوف لصرف أموالهم وحل مشاكلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب صُفُوف (الصّرافات)… مُواطنون يشكون مِن غِياب المُوظّفين!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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