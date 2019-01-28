شمال دارفور تعلن ضبط 15 جوال بنقو كانت في طريقها إلى الخرطوم

أعلنت السلطات بمحلية كلمندو، بولاية شمال دارفور، غربي البلاد، ضبط 15 جوال بنقو على متن مركبة كانت في طريقها للعاصمة الخرطوم.

وبحسب السلطات بكلمندو، فإنه بعد مطاردات عنيفة للمهربين، تم العثور على المضبوطات بعد فرارهم، تاركين خلفهم المركبة والمضبوطات.