مثقفي واكاديميي وإعلاميي مصر يتضامنون مع الشعب السوداني

أصدر عدد من مثقفي واكاديميي وإعلاميي مصر من مختلف التيارات الفكرية والثقافية والسياسية المصرية، بيانا انتصروا فيه لحق الشعب السوداني في تحقيق مطالبه المشروعة من حـــرية وســـلام وعــــــدالة، مطالبين سلميًا بالحق في الحياة الحرة، وحق الاختيار الديموقراطي لنظامهم السياسي، ووقف العنف والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وسجناء الرأي، والتحقيق الشامل و الشفاف في الجرائم التي اودت بحياة من سقطوا قتلي في الحراك الشعبي السلمي.

وجاء في البيان الذي صدر عشية زيارة الرئيس البشير إلى القاهرة:

“بعد مناقشة جادة ومسؤولة مع عدد من قادة الرأي السودانيين حول تطورات المشهد السوداني، ومتابعة لأحداث انتفاضة الشعب السوداني وبدايتها منذ يوم 19 ديسمبر 2018 بل ومن قبل ذلك، والتي انتشرت في كل ربوع وأقاليم ومدن السودان دون استثناء، وضمت الشباب والكهول، الرجال والنساء، إثر أزمة اقتصادية خانقة لا تبشر بانفراجة في المستقبل القريب، ازاء استمرار نظام تحميه ميليشيات العنف والتحالفات المشبوهة.”.

وثمن الموقعون على البيان دور القوى المدنية الشعبية والمهنية والنقابية والطلابية التي تحاول تنظيم مطالب الجماهير السودانية المشروعة والإتفاق الوطني الشامل حول مطالبها، متمنين أن يحقق الشعب السوداني أهدافه المرجوة من حرية وعدالة وحياة كريمة.

وقدر الموقعون موقف قوى الانتفاضة في انحاء السودان، من عمليات تسلل قوى الشر واختراقاتها التي لا تكف عن سعيها لاختطاف انجازات الشعب الثائر، كما يحذر الموقعون من آثار التدخلات الاجنبية التي تتعارض مصالحها مع مطالب الشعب السوداني، ويدعم الموقعون محاولات مأسسة مطالب الجماهير عبر قيادات وطنية ديمقراطيةجديدة. للانتقال بجماهير الشعب السوداني إلي آفاق تحررها والمسؤلية الديموقراطية عن مصائرها.

ويطالب الموقعون مختلف القوى الشعبية والديموقراطية في مصر أن تعبر عن كامل تضامنها مع حركة الشعب السوداني، كما يطالب الموقعون المسؤولين في مصر التعبير بقوة عن الالتزام بمبادئ العلاقات التي فرضها ويفرضها التاريخ على الموقف الشعبي المصري تجاه الشعب السوداني، وحقه في تقرير مصائره واختياراته مهما كانت العلاقات الرسمية، وذلك لدفع العلاقات المستقبلية في اطار تحقيق المصالح المشتركة بين شعبي وادي النيل.

كان من أبرز الموقعين على البيان كل من:

حلمى شعراوي باحث خبير فى الشئون الإفريقية.

مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة

هانى رسلان مركز الدراسات الاستراتيجية فى الأهرام

د . السيد فليفل نائب فى البرلمان وعميد معهد الدراسات الإفريقية السابق

– د. م . منير مجاهد خبير الطاقة النووية

– زين العابدين فؤاد شاعر

محمد هاشم مؤسس ومدير دار ميريت للنشر

د . كمال حبيب كاتب صحفى

د . أمانى الطويل رئيس وحدة إفريقيا – الدراسات الاستراتيجية بالأهرا م- جورج اسحاق نائب برلمانى سابق

– خليل منون باحث انثروبولوجيا

– د . سمير عليش

– د. كمال مغيث باحث بمركز البحوث التربوية

– د . فرج عبد الفتاح فرج أستاذ دراسات إفريقية

هبة البشبيشى باحثة – دراسات إفريقية – د . كريمة الحفنى خبيرة كيماويات- شهيدة الباز باحثة – خبيرة دراسات المرأة

أسماء الحسينى نائبة مدير تحرير الأهرام

د .محمد عبد الشفيع

صلاح زكى مراد باحث – البنك العربى الإفريقى .

إلهامى الميرغنى خبير اقتصاد.